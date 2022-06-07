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وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان بشكل مفاجئ

وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان بشكل مفاجئ
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

قطعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى باكستان اليوم الثلاثاء بعد ثبوت إصابتها ‏بفيروس كورونا.‏

العالم- أوروبا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت إصابة وزيرة الخارجية الألمانية بـ(كوفيد-19)، بعد وقت قصير من بدء زيارتها لباكستان.

وأضافت الخارجية الألمانية أن اختبار بيربوك لكورونا جاء "إيجابيا" بعد تناول الغداء، وذلك بعد أن لاحظت أنها فقدت حاسة التذوق، فأجرت اختبارا سريعا في الصباح، وكانت نتيجته "سلبية".

وكانت بيربوك قد وصلت لتوها إلى باكستان، كأول محطة في جولة لها في عدة دول، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.

وإلى جانب زيارتها إلى باكستان، فقد كان من المقرر أن تسافر بيربوك، إلى اليونان وتركيا.

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