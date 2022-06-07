وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان بشكل مفاجئ

العالم- أوروبا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت إصابة وزيرة الخارجية الألمانية بـ(كوفيد-19)، بعد وقت قصير من بدء زيارتها لباكستان.

وأضافت الخارجية الألمانية أن اختبار بيربوك لكورونا جاء "إيجابيا" بعد تناول الغداء، وذلك بعد أن لاحظت أنها فقدت حاسة التذوق، فأجرت اختبارا سريعا في الصباح، وكانت نتيجته "سلبية".

وكانت بيربوك قد وصلت لتوها إلى باكستان، كأول محطة في جولة لها في عدة دول، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.

وإلى جانب زيارتها إلى باكستان، فقد كان من المقرر أن تسافر بيربوك، إلى اليونان وتركيا.