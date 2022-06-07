المقاومة و'كاريش' والخط 29.. وكل الخيارات متاحة

العالم - نبض السوشيال

لا زال حديث الشارع اللبناني حول حقل كاريش البحري، والتجاوزات الاسرائيلية والوسيط الاميركي وترسيم الحدود البحرية، حيث أثار صول السفينة اليونانية الجدل في الدّاخل اللّبناني حول ضرورة التّوقيع على تعديل المرسوم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، مع المطالبة بالردّ الحاسم على أي اعتداء من الكيان الصهيوني على الحدود اللّبنانية البحرية والثورة النفطيّة.

وعلى المستوى السياسي والبرلماني كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مستهل جلسة انتخاب اللجان النيابية، اليوم الثلاثاء، أنّ الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية "أموس هوكشتاين"، سيأتي الى لبنان الأحد أو الاثنين لبحث موضوع الترسيم.

وفي حديث لقناة العالم الاخبارية، أكد الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط ان الاحتلال الاسرائيلي غير جاهز للحرب، لكنه يجس نبض لبنان من خلال الاعتداء علی حقل كاريش البحري، وان مناوراته الاخيرة أكدت على عدم جهوزيته للذهاب الی حرب تحت عنوان مركبات النار، فقد فشل في مرحلتين من اربع مراحل منها، الاولی في فلسطين والثانية في قبرس".

واستبعد ان يكون العدوان الاسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج غاز نحو حقل كاريش البحري، استفزازا اسرائيليا من اجل الانخراط في حرب ضد لبنان، وأكد ان هذه العملية، هي عبارة عن جس للنبض اللبناني، فاذا وجد تشداً وحزما وصرامة لبنانية فإنه سينكفئ ويلجأ الی منطق التفاوض والدبلوماسية".

وأوضح الخبير الاستراتيجي انه اذا اعلنت الدولة اللبنانية ان هذه العملية الاسرائيلية، انتهاكا علی الحقوق اللبنانية، سوف تستطيع المقاومة بدقائق معدودة ان تقوم بمناورة نار وتثني العدو عن انتهاكه، محذرا من انه اذا سكتت الدولة اللبنانية ووجد العدو الاسرائيلي ميوعة ورخاوة في الموقف اللبناني سوف ينجح جس النبض الاسرائيلي وعند ذلك ستتابع "اسرائيل" عملها في حقل كاريش وستفرض امرا واقعا وينقلب الأمر الواقع الی حقوق مكتسبة وعند ذلك يندم لبنان بعد فوات الاوان.

لا يخفى ان الاحتلال الاسرائيلي يستغل الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر، حيث وصل حفار إسرائيلي إلى حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

نتابع الان في حلقة اليوم من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول الهاشتاغات المنتخبة لهذا اليوم (#ان_عدتم_عدنا و#كاريش و"#المقاومه و #كاريش_والخط٢٩) حيث غرد حساب الناشطة اللبنانية (رزان صلاح - Razan Salah) التي تحدثت عن ثقتها التامة والمطلقة بحزب الله الذي وصفته بتمتعه بالوعي والحكمة والبصيرة والقوة والذكاء قائللة:

#حزب_الله هم أهل الثقة و الوعي و الحكمة و الصبر و البصيرة و القوة و الذكاء #كاريش_والخط٢٩

غرد حساب الناشط اللبناني (رابي - Rabi) داعيا الحكومة اللبنانية الى حماية حقول الغاز اللبنانية والدفاع عنها واخذ حقوق لبنان الغازية بقوة واستحضار شركات للتنقيب وان لا تكون الحكومة متراخية امام من يريد سرقة حقوق البلد قائلا:

انا لا خبير بالحدود البحرية ولا بعرف شي عن الحدود بس كل يلي بعرفه انو عنا غاز بالبحر ولازم نحميهم ولازم دولتنا المصونة تبلش تجيب شركات للتنقيب ويسترجلوا شوي بقى ويحموا حدودنا البحرية دون التنازل عن اي متر منها . #كاريش_والخط٢٩)

قال حساب الناشط اللبناني (علي ماجد - Ali majed) ان لا احد في هذا العالم يستطيع ان يفرض على حزب الله زمانه ومكانه ومعركته، وغرد قائلا:

من يريد ان يخوض معركة #كاريش_والخط٢٩ الحدود مفتوحة حبيبي ارسل جيشك لمنع العدو من التنقيب لا احد في هذا العالم يفرض على حزب الله زمانه ومكانه ومعركته

غرد حساب الناشطة اللبنانية (سكينة الزين - Sokaina Alzein) قائلة:

بدن يكونوا ملوك أكتر من الملك وبزايدو عالمقاومة بعدائها ضد #إسرائيل.. نحنا قدمنا دم يا عيني انت مين وشو قدمت لهيدا البلد كتير اصراركن على ضرورة رد المقاومة بالنسبة لحقل #كاريش ملفت ومريب! شو عدا ما بدا نمتو ضد السلاح فقتوا مستعدين تتحملوا حرب يا منافقين؟ #حزب_الله #كاريش_والخط٢٩

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اللبناني (محمد) الذي قال في تغريدته

العميد ياسين: جميع الخيارات متاحة لحماية ثرواتنا وسلاح المقاومة ضمن الأسلحة التي يستخدمها لبنان للدفاع عن حقوقه #كاريش #كاريش_والخط٢٩