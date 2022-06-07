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كلمة للسيد حسن نصرالله يوم الخميس المقبل

كلمة للسيد حسن نصرالله يوم الخميس المقبل
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الخميس المقبل الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية.

العالم- لبنان

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