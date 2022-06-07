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ليبيا.."باشاغا" يؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس

ليبيا..
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ،أن الحكومة حريصة تماماً على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها.

العالم - ليبيا

وأكد باشاغا في بيان له أن الحكومة تتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد، بحسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

ورحب باشاغا بالبيان الصادر عن القيادات الإجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، وأثنى "على موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة".

وكان أهالي ومكونات وأعيان ومشايخ بلدية سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقب دخول باشاغا إلى العاصمة.

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ليبيا.."باشاغا" يؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس

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