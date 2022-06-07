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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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