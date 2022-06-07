الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 3.4 بالمئة في 2022

العالم - اقتصاد

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن راوية قوله، إن بلاده تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، "وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من سنة 2021".

وذكر أن هذه "المؤشرات الإيجابية.. تسمح بتوقع نسبة نمو لسنة 2022 تقدر بـ 3.4 بالمئة، بالتزامن مع إجراءات اتخذتها الجزائر لتقليل الأضرار الناجمة عن الجائحة.

والجزائر بلغ منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط 1.1 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وأحد كبار منتجي الغاز بمتوسط سنوي 131 مليار متر مكعب.

ونفذت الجزائر مؤخرا رزمة إصلاحات اقتصادية، أبرزها دعم الصادرات خارج قطاع النفط والغاز، ومراجعة قانون الاستثمار، والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.