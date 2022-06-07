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عرفات الرميمة: ايران ستقود حلفا مع الصين وروسيا يوازي الحلف الاميركي

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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