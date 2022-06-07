بالفيديو.. مناورات جوية روسية سورية قرب الجولان المحتل

العالم - سوريا

ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".

وتابع البيان: " حيث شاركوا في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية، وتم التعامل معها من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة".

كذلك تم تنفيذ دوريات مشتركة بين الطيران الحربي السوري والروسي امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من الجمهورية العربية السورية".

وختم البيان: "قد أظهرت التدريبات المشتركة بمجملها تنسيقاً عالياً بين الطيارين في الجيشين الصديقين وتفاعلاً كبيراً تبعاً للمواقف المختلفة.

شاركت القوات الجوية الروسية في هذه التدريبات بطائرات /سو 24 إم ـ سو 34ـ سو 35/، وشاركت القوات الجوية السورية بطائرات /ميغ 23 إم إل ـ وميغ 29".