الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن مستعدة للتعاون الدبلوماسي مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

واشنطن مستعدة للتعاون الدبلوماسي مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، عن استعداد واشنطن للتعاون الدبلوماسي مع بيونغيانغ دون شروط مسبقة، لافتا إلى أن بلاده لم تتلق بعد رد فعل إيجابي من بيونغ يانغ.

العالم- الأميركيتان

وقال سونغ كيم خلال مؤتمر صحفي خاص للصحفيين حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية "لقد ذكرت الولايات المتحدة دائما بوضوح أنها تهدف إلى الحوار مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة".

وفقا له، حتى الآن لم تتلق واشنطن رد فعل إيجابي على مثل هذا الاقتراح. بالإضافة إلى ذلك، أشار سونغ كيم إلى أن بيونغ يانغ لم تستجب للنداءات الأمريكية التي تم تسليمها من خلال وساطة أطراف ثالثة، ولم تعرب عن أي اهتمام بإقامة حوار بين الدولتين.

في الوقت نفسه، شدد الممثل الخاص للولايات المتحدة على أن واشنطن لا تحدد أي مواعيد نهائية مصطنعة، يصبح بعدها التفاعل مع كوريا الديمقراطية مستحيلا.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الأحد، ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من عدد من المواقع باتجاه بحر اليابان، في اختبار صاروخي هو الـ 18 لكوريا الديمقراطية منذ بداية العام. وكما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، ردا على ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إطلاق صواريخ.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية نحو بحر اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل أعلن السيسي هزيمة مصر أمام إثيوبيا بمعركة سد النهضة؟‎‎

في لبنان والجولان السوري المحتل.. قوات الاحتلال مرتعبة وتتنمر على مزارعين مدنيين

الأردن: دعوات برلمانية لخفض ضريبة المشتقات النفطية وخفض أسعار المحروقات

شرطة دبي تلقي القبض على شقيقين إفريقيين مطلوبين لدى الإنتربول

اشتية ينتقد ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعصيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

زيلينسكي يعترف بتفوق روسيا العسكري في القتال