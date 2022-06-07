لجنة أطباء السودان المركزية: وفاة طفلة عمرها خمس سنوات بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم

قناة العالم
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: سأندد بأي خطوة ضد المنشآت النووية في ايران ومن قبل اي جهة كانت
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: اذا قامت ايران بخفض تعاونها مع الوكالة ستصبح الاوضاع اكثر سوءا
لجنة أطباء السودان المركزية: وفاة طفلة عمرها خمس سنوات بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم
لجنة أطباء السودان المركزية: وفاة طفلة عمرها خمس سنوات بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم
وزارة الدفاع التركية: وزيرا الدفاع الروسي والتركي ناقشا هاتفيا إقامة ممر محتمل لتصدير الحبوب من أوكرانيا وكذلك الأوضاع في شمال سوريا
رئيس وفد صنعاء بمفاوضات الاردن: سنعود إلى اليمن قريباً للتشاور مع القيادة ودراسة الأفكار والمقترحات التي تم نقاشها مع ممثل الأمم المتحدة
رئيس وفد صنعاء بمفاوضات الاردن: تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف لتشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة الخروق في الجبهات خلال فترة التهدئة
رئيس وفد صنعاء بمفاوضات الاردن: الطرف الآخر يسعى لتحقيق مكاسب سياسية و حزبية ضيقة من أجل خدمة أهدافه العسكرية
رئيس وفد صنعاء بمفاوضات الاردن: عرقلة الطرف الآخر ورفضه لمقترحاتنا حال دون تحقيق تقدم سريع وهذا يثبت أنه لا يريد رفع معاناة اليمنيين
رئيس وفد صنعاء في مفاوضات الاردن: ما زلنا على موقفنا الثابت حول فتح الطرق كمرحلة أولى تسهم في تخفيف معاناة أبناء تعز وبقية المحافظات
لجنة أطباء السودان المركزية: وفاة طفلة عمرها خمس سنوات بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
الاعتداء الصهيوني على بحر لبنان وخيارات الرد
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩
هاشتاغ
تطبيع السعودية خيانة، حقل كاريش اللبناني، استعراضات مجلس التعاون
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
طهران: دول أوروبية بضغط صهيوني تقود الوكالة الدولية إلى اتجاه خطير
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤
إیران
نهضة الإمام الخميني (قدس سره) عبر عقود
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين06 يونيو2022
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦
إیران
الإمام الخميني والبواعث النهضوية.. الجزء الثاني
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
هل أعلن السيسي هزيمة مصر أمام إثيوبيا بمعركة سد النهضة؟
في لبنان والجولان السوري المحتل..
قوات الاحتلال مرتعبة وتتنمر على مزارعين مدنيين
الأردن: دعوات برلمانية لخفض ضريبة المشتقات النفطية وخفض أسعار المحروقات
شرطة دبي تلقي القبض على شقيقين إفريقيين مطلوبين لدى الإنتربول
اشتية ينتقد ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعصيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين
زيلينسكي يعترف بتفوق روسيا العسكري في القتال
مقالات و تحليلات
الوضعُ التاريخيُ للمسجدِ الأقصى فهمٌ مغلوطٌ وحلٌ مرفوضٌ
مؤتمر جديد للحلّ المفقود..ليبيا رهينة المحاصصات
ارتباك أميركي يعلّق 'النصر' السعودي: بايدن يتأخّر على ابن سلمان
«الدستورية» عالقة في مكانها: تَوجّه أممي لتغيير آلية العمل
سوريا.. عقدٌ بلا نفط: نزْف القطاع متواصل
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.