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لجنة أطباء السودان المركزية: وفاة طفلة عمرها خمس سنوات بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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