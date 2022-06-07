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أوكرانيا تنوي شراء منظومة "القبة الحديدية"

أوكرانيا تنوي شراء منظومة
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

حثت أوكرانيا كيان الاحتلال على بيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات.

العالم-اوروبا

وقال سفير أوكرانيا لدى الاحتلال، يفغن كورنيتشوك، إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، وامتنع في مؤتمر صحفي في تل أبيب، عن اتهام "إسرائيل" بعرقلة بيع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه طالب تل ابيب بأن تؤكد دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذا البيع.

وأوضح كورنيتشوك أن "إسرائيل" رفضت الأسبوع الماضي طلبا أمريكيا لألمانيا لتسليم صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات المرخصة من تل ابيب إلى كييف.

وكانت الولايات المتحدة تدعم القبة الحديدية الإسرائيلية ماليا منذ حوالي عقد من الزمان، وقدمت حوالي 1.6 مليار دولار لإنتاجها وصيانتها، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.

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