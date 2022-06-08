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'ديلي تلغراف': بريطانيا وعدت أوكرانيا بتزويدها بصواريخ 'بريمستون' لفتح الموانئ

'ديلي تلغراف': بريطانيا وعدت أوكرانيا بتزويدها بصواريخ 'بريمستون' لفتح الموانئ
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن حكومة لندن وعدت كييف بتزويدها بصواريخ مضادة للسفن من طراز "بريمستون - Brimstone" عالية التقنية لفتح الموانئ الأوكرانية.

العالم - أوروبا

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" إلى أنه "تم التأكيد على أنه بمساعدة توريد الأسلحة المضادة للسفن، تأمل السلطات البريطانية في حل مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأشار السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بودنار في وقت سابق إلى أن "كييف ستوافق على استئناف النقل البحري للمنتجات الزراعية من البلاد فقط إذا تلقت أسلحة للحماية من تهديدات البحر ومشاركة أساطيل دول ثالثة".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الأسبوع الماضي، إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن "أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بسبب جائحة فيروس كورونا وسوء تقدير الدول الغربية".

وشدد لافروف على أن "الوضع الحالي أدى إلى تفاقم الأزمة، وأصبحت العقوبات الغربية أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع الإمدادات الغذائية".

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'ديلي تلغراف': بريطانيا وعدت أوكرانيا بتزويدها بصواريخ 'بريمستون' لفتح الموانئ