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وفاة 10 أشخاص إثر خروج قطار متوجه من مدينة مشهد إلى مدينة يزد من السكة فجر اليوم

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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