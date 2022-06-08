حقل كاريش محطة جس نبض اسرائيلية ورد لبناني

العالم - ما رأيكم

ويؤكد خبراء في القانون الدولي ان رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية حول "تهديد السلم والأمن الدولي" ذات أهمية كبيرة في القانون الدولي.

ويقول خبراء في القانون الدولي ان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وجه رسالة الی مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر فيها فعالية أي شركة لانتاج النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، مخالفاً للقانون الدولي وعدوان علی لبنان ويهدد الأمن والسلم الدولي الدوليين.

ويوضح خبراء في القانون الدولي ان تعيين تهديد السلم والامن الدولي من صلاحيات مجلس الامن الدولي ومقال الرئيس اللبناني في هذا المجال، يعني ان لبنان سيدافع عن المنطقة المتنازع عليها بالحرب وهذا ما سيهدد السلم والامن الدوليين.

ويؤكد خبراء عسكريين ان الاحتلال الاسرائيلي غيرجاهز للحرب، لكنه يجس نبض لبنان من خلال الاعتداء علی حقل كاريش البحري.

ويقول خبراء استراتيجيين ان العدو الاسرائيلي غيرجاهز الان للذهاب الی حرب وقد اكدت علی ذلك مناوراته الاخيرة تحت عنوان مركبات النار، فقد فشل في مرحلتين من اربع مراحل منها، الاولی في فلسطين والثانية في قبرس.

ويستبعد خبراء استراتيجيين ان يكون العدوان الاسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج غاز نحو حقل كاريش البحري، استفزازاً اسرائيلياً من اجل الانخراط في حرب ضد لبنان.

ويبين خبراء عسكريين ان هذه العملية، هي عبارة عن جس للنبض اللبناني، فاذا وجد تشدداً وحزماً وصرامة لبنانية فإنه سينكفئ ويلجأ الی منطق التفاوض والدبلوماسية.

ويوضح خبراء استراتيجيين انه اذا اعلنت الدولة اللبنانية ان هذه العملية الاسرائيلية، انتهاكاً علی الحقوق اللبنانية، سوف تستطيع المقاومة بدقائق معدودة ان تقوم بمناورة نار بدئية وتثني العدو عن انتهاكه.

ويحذر خبراء عسكريين انه اذا سكتت الدولة اللبنانية ووجد العدو الاسرائيلي ميوعة ورخاوة في الموقف اللبناني سوف ينجح جس النبض الاسرائيلي وعند ذلك ستتابع "اسرائيل" عملها في حقل كاريش وستفرض امراً واقعاً وينقلب الأمر الواقع الی حقوق مكتسبة وعند ذلك يندم لبنان بعد فوات الاوان.

هذا ويستغل الاحتلال الاسرائيلي الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر، حيث وصل حفار إسرائيلي إلى حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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