شاهد .. آفة المخدرات تنهش في المجتمع السعودي

العالم - انقلاب الصورة

وانتشرت بشكل كبير ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب والنساء داخل المجتمع السعودي، ولكن السعودية بدل ان تكافح آفة المخدرات داخل مجتمعها، اوعزت الى قنواتها واعلامها بالهجوم المتواصل على حزب الله لتشيوه صورته من خلال بث الاكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، لتزعم بان حزب الله يتاجر بالمخدرات، من هذه الوسائل قناة العربية التابعة للسعودية،؛ لذا إتهمت العلاقات الإعلامية في حزب الله قناة العربية التابعة، بأنها دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الإتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والإتجار بها والترويج لها، بهدف الإساؤة إلى حزب الله وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العالم.

وقال حزب الله في بيان له، بان كل تلك المزاعم تاتي خدمة للعدو الاسرائيلي ومشاريع التطبيع المذلة معه، على الوقائع الدامغة بتورط كبار الامراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون، والتي شهد مطار بيروت الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني عن توقيف تاجر مخدرات سعودي كان يسعى لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون الى المملكة السعودية، حيث كشف الوزير بأن الكمية التي ضبطت تبلغ 18,3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون، وان الموقف سعودي اللجنسية مقيم في الكويت ويحمل اوراقا أمنية كويتية.

والان السعودية لم تعلن اي شيء بهذا الصدد، وحتى وسائل الاعلام الموالية للسعودية في لبنان قالت بان الرجل الذي تم ايقافه وبحوزته حبوب الكبتاغون عربي الجنسية دون ان تذكر من اي جنسية بالتحديد.

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https://www.alalam.ir/news/6213823