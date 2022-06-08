حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

العالم - فلسطين



ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة "حماس" الشيخ رأفت ناصيف (58 عاما).



وداهمت قوات الاحتلال منزل القيادي "ناصيف"، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن ناصيف في كانون الأول/ يناير الماضي بعد اعتقال إداري 23 شهرا.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أشرف رائد دراغمة (18 عاما)، وأنس غالب أبو دواس (16 عاما)، أثناء مرورهما على حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة بيت فجار، جنوب المدينة.



وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين كامل عماد ديرية (18 عاما)، ومحمد حسن ديرية (20 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين، منهم أسيران محرران.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في المحافظة، وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم، عميد حسين إبراهيم قدورة، وشاهر نعيم مسعود، وكلاهما من مخيم بلاطة شرق المدينة، والأسيرين المحررين سنان أبو عياش من روجيب، ونضال خلف الحاج محمد من بيت دجن.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان، منهم أسير محرر.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر من يعبد، واحتجزت شقيقه بلال لساعات بعد التحقيق معه، وناصر عيسى بعجاوي من الطرم، ومحمد ماجد تركمان من حي السويطات.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، من مخيم الفوار.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله هاني أبو هشهش (19 عاما)، وأمجد الطيطي من مخيم الفوار.



ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.