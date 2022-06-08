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وسائل إعلام: تركيا تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع

وسائل إعلام: تركيا تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مراسلين زاروا مناطق العمليات العسكرية المخطط لها من قبل القوات التركية في شمال سوريا، أن بدء العمليات سيكون خلال هذا الأسبوع.

العالم-سوريا

وتابعت الصحيفة: "وبينما يتوقع بدء العملية هذا الأسبوع، فقد ازداد النشاط في المنطقة، حيث تشاهد وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج. في انتظار أنباء عن بدء العملية".

وكانت الصحيفة قد قالت في وقت سابق إنه خلال المفاوضات مع روسيا، توقفت جميع الاستعدادات للعملية المخططة في منطقة عين عيسى بالأطراف الشمالية لمدينة الرقة السورية، حيث لم توافق روسيا على تلك العملية، حيث يمر الطريق السريع "إم4" M4 الذي يربط مدن الحسكة والرقة ودير الزور شرقا وحلب شمالا، وأرسلت تعزيزات جديدة لهذه المنطقة.

في غضون ذلك، وبحسب الصحيفة، شن سلاح الجو التركي غارات تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني بمناطق تل رفعت ومنبج لمنع تصاعد الهجمات، حيث أن الهدف هو تطهير المنطقتين من المسلحين، وفقا للصحيفة، وإعادة 500 ألف مواطن إلى أماكن إقامتهم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن القوات التركية سوف تشن عمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني على حدود البلاد الجنوبية، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وبحسب تقارير إعلامية، فسوف تتم هذه العمليات في 4 مناطق في الشمال السوري.

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