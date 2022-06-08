شاب فلسطيني يسيطر على سلاح جندي صهيوني في الخليل + فيديو

العالم - فلسطين

وأفاد موقع كودكود العبري: أن شاباً فلسطينياً خطف سلاح جندي"إسرائيلي" أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما تجري قوات الاحتلال عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

وفي التفاصيل، وفقاً لموقع والا العبري، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند "الإسرائيلي" مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.

هذا وقالت القناة "7" العبرية، إن ضابطًا أوقف مركبة فلسطينية عند مفترق "الفوار"، جنوبي الخليل، لتفتيشها؛ قبل أن "ينتزع" السائق سلاح M16 من الضابط.

وبينت أن "سائق السيارة انتزع سلاح من نوع M16 لأحد الضباط، وبدأ في القيادة أثناء جر الضابط حتى انفصل السلاح عن جسده وهرب المشتبه به".

ونبهت القناة إلى أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها في منطقة "الفوار"، وشرعت بعمليات بحث وتمشيط في المكان.

وعقب الحادثة وصلت حشودات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال مدخل مدينة دورا، جنوب غرب الخليل، من جهة مخيم الفوار:

الخليل