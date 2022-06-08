محكمة إماراتية ترفض النظر باستئناف 'إسرائيلية' محكومة بالإعدام

العالم - الإمارات

وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري، فإن القرار جاء بعد عدم حضور محامي الدفاع عن المتهمين الآخرين، وهما مواطنان باكستانيان، للجلسة في أبوظبي.

وذكر الموقع أن "فداء" ظهرت أمام جلسة استماع في بدلة بدرجتين من اللون الأحمر، بينما كان الشقيقان الباكستانيان اللذان يدينانها يرتديان ثياب بيضاء.

وشرح رئيس المحكمة لـ"فداء" سبب تأجيل الجلسة مرة أخرى رغم طول الانتظار، بينما حضر الجلسة والدا وأخت الأخوين الباكستانيين الذين يدينون فداء في رواياتهم.

وحول ظروف سجنها، قالت المواطنة الإسرائيلية لـ"واللا": "نستيقظ في الصباح ونأكل ونشغل أنفسنا، أكتب وأقرأ ونمارس الرياضة".

وتابعت: "أريد العودة إلى التصوير الفوتوغرافي، والعودة إلى العمل وروتيني في الحياة..إلى عائلتي".

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت "فداء كيوان" وحكمت عليها بالإعدام، بعد أن ضبطت هذا العام وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين في البلاد، لكنها استأنفت القرار من خلال محاميها، وتجري جلسات استماع في هذه الجرائم.

وتملك "فداء كيوان"، استوديو للتصوير في حيفا المحتلة، وفي مارس/آذار عام 2021، تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات، على يد رجل فلسطيني - إماراتي، لكن الشرطة داهمت الشقة التي كانت قد حجزتها مسبقا، وضبطت فيها كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.