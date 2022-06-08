شاهد.. الطوارئ الإيرانية تكشف آخر مستجدات حادث القطار شرقي البلاد

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن حادث خروج القطار عن السكة الحديدية وقع صباح اليوم في خط مشهد – يزد وعلى بعد 50 كيلومترا من مدينة طبس، حيث خرجت خمس عربات من اصل عشر عربات من السكة.

وأضاف، في اللحظات الاولى من الحادث تم الاتصال على طوارئ مشافي المدن القريبة من الحادث من أجل الحضور في مكان الحادثة وتقديم الخدمات والاغاثات اللازمة.

واشار الى انه تم ايفاد 3 مروحيات من المدن المجاورة للحادث من اجل اجلاء المصابين والضحايا.

واوضح، خالدي أن كل الاطباء والطاقم الصحي جاهزون من اجل معالجة المصابين والجرحى اثر هذا الحادث.

ولفت المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية الى ان اسباب حادث خروج القطار عن السكة الحديدية لا زالت غير واضحة والأمر قيد البحث حتى الآن.

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