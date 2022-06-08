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تركيا وضعت 10 شروط للسويد وفنلندا لعضوية 'الناتو'

تركيا وضعت 10 شروط للسويد وفنلندا لعضوية 'الناتو'
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن أنقرة وضعت 10 شروط أمام السويد وفنلندا كي ترفع الفيتو ضد عضويتهما في "الناتو".

العالم - تركيا

وكانت الدولتان قد سلمتا طلبا إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، 18 مايو الماضي، للانضمام إلى الحلف، بينما منعت تركيا بدء مراجعة إجراءات العضوية، حيث قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا تستطيع أن توافق على عضوية فنلندا والسويد، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن علاقتهما بممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم جمع الشروط المطلوبة في 10 نقاط، حيث طلبت تركيا من البلدين "دعم أنقرة في حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وضد تنظيم فتح الله غولن وكافة المنتسبين لأي من التنظيمين".

كذلك جاء ذكر أن السويد وفنلندا، بوصفهما دول "تؤيد تلك المنظمات الإرهابية"، يجب أن تضع القواعد القانونية الضرورية والبنية التحتية القانونية لمكافحة الإرهاب. وتم التأكيد على أن محاولات فتح مكاتب حزب العمال الكردستاني في بلدانهم يجب أن تتوقف، وتم اقتراح "عدم السماح بأنشطة غولن الإرهابية التي تقوم بها في هذه البلدان، وإغلاق المنظمات ذات الصلة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام".

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