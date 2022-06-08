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الجيش اللبناني يتدخل في إخماد الحريق شمال البلاد

الجيش اللبناني يتدخل في إخماد الحريق شمال البلاد
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان عن تفعيل غرفة العمليات الوطنية لديها، ومتابعة الحريق في منطقة بطرماز في شمال البلاد، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

العالم - لبنان

وأكد الجيش اللبناني مساهمة طوافات تابعة له، تؤازرها وحدات عسكرية، في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية للحؤول دون تمدده.

وبحسب قناة "الجديد"، "استمر الحريق في حرج السفيرة للصنوبر البري في الضنية لجهة بلدة بطرماز مشتعلا طوال الليل، بعدما تعذر على آليات الدفاع المدني الوصول إلى مكان الحريق، في حين اقتصر الأمر على جهود يدوية قام بها عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والجيش اللبناني ومتطوعين، كما تعذر الإستعانة بطوافات تابعة للجيش اللبناني لهذه الغاية بسبب ضباب كثيف غطى المنطقة".

وأوضحت "الجديد" أن "هذا الحريق تسبب بمخاوف كبيرة لدى الأهالي والمعنيين من اتساع رقعته وسط عدم القدرة على إخماده، واقترابه من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وقضائه على مساحة أكبر من الحرج".

هذا وتوجه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، صباح اليوم الأربعاء، الى الضنية لمواكبة الحريق.

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