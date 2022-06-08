شاهد.. الحوار السياسي بالسودان في ظل غياب الاحزاب المؤثرة

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في السودان، إن الوفود بدأت بالتوافد الى مقر انعقاد الحوار، في ظل رفض للمشاركة من قبل الاحزاب المؤثرة والرئيسية في الشارع السوداني.

وأضاف أن هناك متطلبات لهذه الاحزاب، ومنها متطلبات قوى الحرية والتغيير حيث طلبت ان يتم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وان يتوقف القتل والعنف من قبل العسكر اتجاه المتظاهرين السلميين.

واشار مراسل العالم، إلى أن، الحزب الشيوعي السوداني ايضا رفض المشاركة في هذا الحوار، موضحا ان هناك ضبابية بالنسبة لمشاركة حزب الامة القومي في الحوار من عدمها.

وقال مراسلنا، إن الاحزاب المشاركة في هذا المؤتمر ليس لها تأثير قوي في الشارع السوداني وفي المعارضة السودانية.

هذا وينطلق الحوار في ظل غياب تحالف قوى الحرية والتغيير، أبرز المعارضين للانقلاب العسكري والذي أعلن مقاطعته للاجتماعات، معتبرا أنها لن تقود الى إنهاء انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أو تؤسس لحكم مدني ديمقراطي. من جهته رحب البرهان بانطلاق الحوار، وعده فرصة تاريخية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما تعهد بنأي الجيش عن السياسة اذا ما تحقق توافق سياسي.

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