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مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المواقف التي ستتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم إبلاغها للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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