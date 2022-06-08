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دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد

دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي بانه ليس بامكان احد ان يدعم الاتفاق النووي وينفذ الحظر الاميركي في الوقت ذاته.

العالم - ايران

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