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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الثورة الإسلامية: الدولة المضيفة للحج ملزمة بالحفاظ على أمن جميع الحجاج في العالم الإسلامي خاصة أمن الحجاج الإيرانيين
الاجتماع يتزامن مع لقاء لافروف مع مولود جاويش اوغلو في تركيا والذي يرافقه وفد عسكري روسي للوصول الى اتفاق حول الاوضاع في شمال سورية
الاجتماع يأتي لبحث اخر التهديدات التركية بعدوان على شمال وشمال شرق سورية
مصدر خاص لقناة العالم: اجتماع بين ضباط في حميميم وقائد قوات قسد في مقر إقامة الضباط الروس في منطقة اللايف ستون غرب الحسكة
قائد الثورة الإسلامية: الإمام الخميني رضوان الله عليه أكد على ضرورة إقامة الصلاة في المسجد لتثبيت الاتحاد بين المسلمين
قائد الثورة الإسلامية يؤكد على الوحدة الإسلامية وضرورة تعايش الشيعة والسنة إخوانا إذا ما التقوا ببعضهم
قائد الثورة الإسلامية: خلق الفتنة فن البريطانيين وأحد الخبائث والانقسامات التي لطالما استخدمها البريطانيون هو الخلاف بين الشيعة والسنة
قائد الثورة الإسلامية في لقائه مع دفعة الحجاج الإيرانيين لهذا العام: البذخ والأرستقراطية سبب كثير من مصائب العالم
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: 80? من كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي كاميرات حماية وستبقى مستمرة في العمل كما كان في السابق
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: صدرت أوامر للسلطات المختصة بفصل كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش
اكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي بانه ليس بامكان احد ان يدعم الاتفاق النووي وينفذ الحظر الاميركي في الوقت ذاته.
العالم
-
ايران
يتبع...
تصنيف :
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
الوكالة الدولية
الحظر الاميركي
الاتفاق النووي
غائبي
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.