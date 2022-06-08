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قائد الثورة الإسلامية: الدولة المضيفة للحج ملزمة بالحفاظ على أمن جميع الحجاج في العالم الإسلامي خاصة أمن الحجاج الإيرانيين

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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