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القوات التركية تكثف من هجماتها على أرياف مدينة منبج السورية

القوات التركية تكثف من هجماتها على أرياف مدينة منبج السورية
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

قصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها، اليوم الأربعاء، قريتي الصيادة واليالنلي شمال مدينة منبج بريف حلب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

العالم - سوريا

وصعد الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له من هجماتهم على أرياف مدينة منبج الشمالية والغربية في ريف حلب، خلال الأيام الماضية، ما أدى الى أضرار مادية في القرى الآهلة بالسكان.

وأكدت مصادر محلية ان قرى عديدة تعرضت للقصف اليومي خلال العشرة أيام الفائتة ومنها "الهوشرية، والجات، والتوخار، وعون الدادات، والمحسنلي، وعرب حسن، وأم عدسة، والصيادة، واليالنلي، وقرط ويران، وكورهيوك، وجبلة الحمرا، والبو غاز، والكاوكلي وبلدة العريمة"، حيث لم يتوقف القصف وبشكل يومي ومتكرر وعنيف.

وأضافت المصادر "تم استهداف هذه القرى من قواعد الجيش التركي وهي: قاعدة قيراطة، والتوخار، والحلونجي، والياشلي، والشيخ الناصر، والزرزور، وشويحة والياشلي" حيث وصلت الحصيلة النهائية للقصف خلال عشرة أيام 445 قذيفة.

وبيّنت المصادر ان الجيش التركي قصف الم القرى بقذائف الهاون وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى القصف بطائرة مسيّرة. كما نفذت المجموعات المسلحة المدعومة من الجيش التركي ثلاث محاولات للتسلل إلى قرية المحسنلي من خلال ثلاثة محاور.


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القوات التركية تكثف من هجماتها على أرياف مدينة منبج السورية

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