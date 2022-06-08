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هل سيصوت الإطار التنسيقي على قانون الأمن الغذائي؟

هل سيصوت الإطار التنسيقي على قانون الأمن الغذائي؟
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتلة الفتح النيابية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي سيصوِّت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

العالم-العراق

وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإطار التنسيقي بحوارات دائمة مع الكتل السياسية لتنضيج قانون الأمن الغذائي"، مبيناً، أن "الاجتماعات مستمرة داخل اللجنة المالية مع قيادات الإطار التنسيقي وتم التوصل الى صيغة نهائية للقانون".

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي سوف يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خلال جلسة اليوم"، مشيراً الى أن "القانون له اهمية في دعم الفلاحين والبطاقة التموينية وشراء الغاز، وموضوع المحاضرين المجانيين، اضافة الى تنمية الاقاليم للمحافظات التي تصل الى 8 ترليون دينار للاسراع في تقديم الخدمة للمحافظات".

وكانت وسائل اعلامية عراقية قد ذكرت أن "الاطار التنسيقي وافق على التصويت بعد الاتفاق مع الكتل الاخرى على الغاء فقرات فيها مخالفات قانونية".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

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