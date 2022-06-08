سلامي: ايران ليس لديها اي أنشطة نووية سرية أو مواقع نووية غيرِ معلنة

العالم - خاص بالعالم

بادرة حسن النية التي تبنتها ايران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن مؤثرة على ما يبدو فبعد التحرك الاخير لمجلس الوكالة حول تبني قرار امريكي بريطاني فرنسي الماني ضد ايران، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزالة كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الذرية في إحدى المنشآت النووية الايرانية ردا على سلوك الأخيرة المسيس وغير القانوني.

المنظمة الايرانية قالت إن الوكالة الدولية لم تقدر تعاون ايران الواسع والذي اعتبرته واجبا، لذلك فاعتبارا من الأربعاء الموافق ثمانية شهر ستة لعام2022، أصدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل هاتين الكامرتين وعداداتها، ولفتت الى أن اكثر من80من الكاميرات الحالية التابعة للوكالة هي كاميرات حماية، مشيرة الى أن العمل سيستمر فيها كما كان في السابق.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز کمالوندی اكد ان منظمة الطاقة النووية الايراني اوقفت بعض الاعمال التي كانت تقدمها من منطلق حسن النية للمنظمة الذرية بسبب تسييس الوكالة لتقاريرها.



للاسف لم يكن هناك اي تناسب بين سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الإيراني لذلك قامت ايران بوقف بعض الانشطة التي كانت تقدمها من باب حسن النوايا.

ان لدى طهران المزيد من إجراءات الرد وعلى الوكالة الدولية إعادة النظر في سياساتها. نأمل من الوكالة الدولية مقابلة التعاون بالتعاون ووقف سلوكها غير المناسب.

من جانبه صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي أن ايران ليس لديها اي أنشطة نووية سرية أو غير مكتوبة أو مواقع نووية غير معلنة.

قال إسلامي إن ايران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن التقرير الأخير للوكالة ومشروع القرار الذي قدمته واشنطن والترويكا الأوروبية في مجلس المحافظين هو تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى على ايران بدعم من الكيان الاسرائيلي، مضيفا أن ما دفع ايران الى القبول بالاتفاق النووي هو إسقاط هذه الاتهامات، لكن مع مشروع القرار اعادت الأمور الى نقطة الصفر.



وتأتي هذه التطورات والاجراءات من طرف ايران بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) برفع مشروع قرار الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب ايران بالتعاون مع الوكالة.

واعتبرت ايران مشروع هذا القرار مسيس وليس له اي اساس من الصحة هذا وكانت روسيا والصين رفضت المشروع المذكور كما حملت طهران المتبنين له المسؤولية عن تداعياته.

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