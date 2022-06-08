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إحتدام المعارك للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

معارك للسيطرة على المدن والمناطق الاستراتيجية تخوضها القوات الروسية في اوكرانيا، جديدها تواصل المعارك العنيفة للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الاوكرانية الاستراتيجية التي تحدث حاكمها عن انسحاب محتمل لقوات كييف من هذه المنطقة الواقعة في دونباس.

العالم - خاص بالعالم

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك 'ربما يتعين الانسحاب' من سيفيرودونيتسك، بعد أن قال سابقا إن السيطرة على هذه المدينة 'مهمة مستحيلة'.

موقف غايداي، ياتي عقب اعلان القوات الروسية سيطرتها الكاملة على المناطق السكنية في سيفيرودونتسك وباتت تسيطر حاليا على سبعة وتسعين بالمئة منها. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن السيطرة على المنطقة الصناعية للمدينة، وبلدات مجاورة مستمرة، غير ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ادعى أن أي تغيير لم يطرأ على جبهة دونباس.

ويركز الروس هجومهم على سيفيرودونيتسك الواقعة على الحدود الغربية لمنطقة لوغانسك باعتبارها تشكل مع دونيتسك منطقة دونباس التي يريدون السيطرة عليها كاملة، حيث سيطر انفصاليون موالون لروسيا على جزء كبير منها منذ الفين واربعة عشر .

وسط احتدام المعارك، لم تعط الدول الغربية اهمية للتهديدات الروسية بشأن امداد كييف بالاسلحة، واعلنت بولندا انها تعتزم توقيع أكبر عقد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ ثلاثين عاما بقيمة نحو ستمئة وثلاثين مليون دولار. واشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الى الاهمية القصوى لهذه الأسلحة في ساحات المعارك في اوكرانيا حسب تعبيره.

وتم الإعلان عن تسليم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة يصل مداها إلى حوالى ثمانين كلم لأوكرانيا لكن من غير الواضح متى سيتمكن الأوكرانيون من استخدامها بعد أن حصلوا على أسلحة غربية أقصر مدى مثل مدافع ام مئة وتسعة الأميركية. وقدد هددت موسكو بالرد في حال استخدامها.

المعركة الأخرى الكبرى تدور على الجبهة الزراعية، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بشان تصدير الحبوب من المرافئ الاوكرانية وفيما تتهم اوكرانيا روسيا بمنع التصدي من موانئها في البحر الأسود تنفي موسكو وتؤكد ان اوكرانيا لا تتعاون في نزع الالغام من البحر بما يفسح المجال للمغادرة سفن الحبوب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إحتدام المعارك للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية

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