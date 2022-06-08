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بينيت يكشف عن سياسة 'إسرائيل' الجديدة تجاه قطاع غزة والقدس المحتلة

بينيت يكشف عن سياسة 'إسرائيل' الجديدة تجاه قطاع غزة والقدس المحتلة
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن سياسة حكومته تجاه الفلسطينيين قائمة على لعبة محصلتها "صفر في العنف والإرهاب"، بحسب تعبيره.

العالم - فلسطين

وأكد بينيت خلال الجلسة المغلقة للجنة "الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلي، على أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، وفي غياب مثل هذا الحل تميل "إسرائيل" إلى تحسين ما يمكن تحسينه مثل البنية التحتية وتشغيل المعابر، وزيادة تصاريح العمال بما يقلل عدد العمال الذين يدخلون بدون تصاريح.

وأشار إلى أنه سيتم رفع زيادة تصاريح عمال غزة إلى 15 ألفًا، وأن هناك خطة لزيادة العدد إلى 20 ألفًا.

وتطرق إلى الوضع في القدس والأقصى، قائلًا: "لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في حالة توتر أمني لمدة شهر واحد في العام خوفًا من قيام مجموعة من المتطرفين بإشعال منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، في إشارة منه لشهر رمضان وما صاحبه من مسيرة الأعلام وغيرها.

وأضاف: أمامنا 10 أشهر جديدة، يجب أن نفحص أسباب الاستقرار في هذه الأوقات والنظر في كيفية الوصول إلى العام المقبل في حالة من الاستقرار.

وزعم أن حكومته تسعى إلى تحسين العلاقات مع دول المنطقة باعتبارها ركيزة للاستقرار والمسؤولية.

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