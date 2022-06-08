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روسيا تعلن استعدادها ضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا

روسيا تعلن استعدادها ضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

ولفت لافروف إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن بلاده لا تضع أي عراقيل، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد.

وزير الخارجية التركي بدوره، قال إن الأزمة الغذائية في العالم حقيقية وهي ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا بل وبتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا، مشيرا إلى ان روسيا وأوكرانيا صاحبتا ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب.

وفي السياق ذاته، أشار تشاووش أوغلو إلى إمكانية تحديد ممرات إنسانية آمنة للسفن، لافتا إلى أن "روسيا تصر على عدم خروج المسلحين على متن هذه السفن"، ونحن نرى أن ذلك منطقي ويجب أن تشارك روسيا في هذه المسألة".

وصرّح وزير الخارجية التركي أيضا بأن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، لافتا إلى أن زيلينسكي غير راض عن هذا الأمر، مضيفا تشديده على أن الوضع متوتر جدا، داعيا إلى اتخاذ خطوات معقولة والعودة إلى الدبلوماسية.

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