الجزائر وموريتانيا توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة

العالم - الجزائر

وجاء ذلك في ختام زيارة لوزير الطاقة الجزائري لموريتانيا دامت يومين، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمعادن، تهدف إلى ترقية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين وأولويات واستراتيجيات الطرفين.

وفي إطار هذا الاتفاق، فإن مجالات التعاون تشمل التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والتشريعي والإداري والتجاري في مجالات المحروقات والطاقة والمعادن، وتعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات والطاقة والمعادن في كلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال استكشاف المحروقات، ودراسة فرص التعاون في مجال استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، ودراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية والغاز المنزلي وتطوير الخدمات البترولية وفق شروط السوق الدولية، وفق ما ذكر موقع "صحراء ميديا".

ونصت مذكرة التفاهم على دراسة فرص الشراكة في مجال صناعة قارورات غاز البترول المسال، دراسة فرص تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية في موريتانيا، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال التكرير وتحويل المحروقات، وأيضا تعزيز التعاون بين الشركة الجزائرية "سوناطراك" والشركة الموريتانية للمحروقات، والتنقيب الجيولوجي واستكشاف المواد الخام المعدنية، التعاون التقني والدعم الفني في مجال المعادن، وتعزيز التعاون بين الوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والاملاك المعدنية ونظيرها الجزائري المكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، بالإضافة إلى دراسة فرص انشاء وبناء خطوط الربط الكهربائي بين البلدين لتعزيز قدرات التبادل الكهربائي والدعم الفني في مجال المشاريع والبرامج المتعلقة بمجال الكهرباء.

هذا ووقع المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، التراد ولد عبد القادر، مع المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، على مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى تحديد مجالات ومبادئ التعاون بين الشركتين في عدد من المجالات وترقية التعاون بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتحديد فرص الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة للمشاريع على طول سلسلة قيمة المحروقات، من التنقيب إلى التسويق، بما في ذلك التطوير والنقل والتحويل.

كما وقع المدير العام للوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، الهاشمي ولد الشيخ سيداتي، مع الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين الجزائري، يحيى عزري، اتفاق تعاون بين البلدين يهدف الى تحديد شروط وكيفيات الشراكة العلمية والتقنية بين الهيئتين من اجل تعزيز تبادل الخبرات والقدرات التقنية.