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سوريا وكوريا الشمالية توقعان اتفاقاً ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

سوريا وكوريا الشمالية توقعان اتفاقاً ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

وقعت سوريا وكوريا الشمالية في بيونغ يانغ اتفاق الخدمات الجوية ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين البلدين.

العالم - سوريا

ووقع المذكرة عن الجانب السوري رائد حبيب القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة السورية في بيونغ يانغ وبموجب الاتفاق يحق لسلطتي الطيران في البلدين تعيين شركات الطيران لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها وتقديم الإعفاءات المتبادلة في الجمارك والضرائب غير المباشرة بما في ذلك رسوم استيراد قطع الغيار والاعتراف بالشهادات والتراخيص الصادرة عن طرفي العقد كما يشير الاتفاق إلى الالتزام بحماية أمن الطيران المدني في أجواء كل طرف وضمان سلامته.

وينص الاتفاق أيضاً على عدة بنود تعاونية مثل المرور وتحويل الإيرادات والتعرفة المالية والنشاطات التجارية وتبادل المعلومات وتقديم المشاورات والخبرات.

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