تصفيات كأس آسيا 2023.. فوز فلسطين وتعادل اليمن

العالم - رياضة

وأحرز المهاجم الفلسطيني عدي دباغ هدف "الفدائي" من ركلة جزاء، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في المركز الرياضي "MFF Football Centre".

وحصد منتخب فلسطين، بذلك نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطتين على منتخبي اليمن والفلبين اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف.

ويشارك في تصفيات كأس أمم آسيا 2023، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل منها بطل كل مجموعة وخمسة أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني، ولتنضم إلى 13 منتخبا تأهلت إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 في وقت سابق وهي: أستراليا، عمان، إيران، العراق، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، لبنان والصين التي كان المفترض أن تستضيف البطولة.