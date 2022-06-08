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السيد عبدالملك الحوثي: أميركا والغرب يسعون إلى تسوية الوضع في المنطقة بشكل عام وإزاحة كل العوائق أمام العدو الإسرائيلي تحت عنوان التطبيع

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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