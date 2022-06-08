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إنفانتينو: للشعب الإيراني مكان في قلبي

إنفانتينو: للشعب الإيراني مكان في قلبي
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالمتابعة لزيادة عدد التذاكر المخصصة للمتفرجين الإيرانيين لحضور مباريات مونديال قطر 2022.

العالم - إيران

والتقى مسؤولون من وزارة الرياضة والشباب الايرانية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في قطر. وحضر اللقاء مدير عام وزارة الریاضة والشباب إسماعيل أحمدي ومساعد الشؤون الثقافية للوزارة سينا كلهر.

وأشار ممثلو وزارة الرياضة والشباب خلال اللقاء إلى الرغبة الكبيرة التي يبديها الکثیر من المتفرجين الإيرانيين في مرافقة منتخبهم الوطني لکرة القدم بالمونديال 2022 بقطر.

ودعا جياني إنفانتينو الی إعطاء المزيد من الحصص للمتفرجین الإيرانيين من خلال مراجعة آلية توزيع حصص الدول من تذاكر كأس العالم بقطر.

كما رحب رئيس الفيفا باقتراح الذي قدمته إيران قائلا: أعد الشعب الإيراني بالمتابعة لزيادة عدد التذاكر المخصصة لهم في المونديال 2022 بقطر، لأني أحب الشعب الإیراني ولأبناء هذا البلد مكان في قلبي.

هذا و توجه مسؤولون من وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، الی الدوحة لحضور اللجنة المشتركة بين إيران وقطر.

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