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بوتين يعوض عائلة كل جندي قتل بسوريا أو اوكرانيا بأكثر من 80 ألف دولار

بوتين يعوض عائلة كل جندي قتل بسوريا أو اوكرانيا بأكثر من 80 ألف دولار
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بتعويض عائلة كل جندي قتل في سوريا أو أوكرانيا بمبلغ 80 ألف دولار.

العالم - سوريا

وبحسب الوكالة فقد وقع الرئيس الروسي مرسوما يأمر بدفع خمسة ملايين روبل "81500 دولار" لأسرة كل فرد من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا.

وكانت روسيا كشفت عن حجم مشاركتها العسكرية في سوريا. وقالت وزارة الدفاع أن أكثر من 63000 عسكري روسي “خاضوا تجربة قتالية” في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2015.

وكان أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كراسوف، أن 112 جنديا روسيا قتلوا خلال النزاع المسلح في سوريا، منذ تدخلها.

وجاءت تصريحات النائب خلال لقاء لجنة مجلس الدوما لشؤون الصحة، وأضاف: “بحسب البيانات العسكرية الأخيرة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية قتل من جنودنا في سوريا منذ بدء النزاع المسلح نحو 112 جنديا”.

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