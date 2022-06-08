الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تعميما بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل ولا يملكون تراخيص نظامية الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

العالم - السعودية

ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية" ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين مقيمين وزائرين، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تسريب غير مسبوق يكشف موقف الملك السعودي من التطبيع

سعودي اعتُقل 22 شهرا ولم يعرف ما تهمته!

ابن سلمان يوشك على السقوط في بئر الخيانة رسميا .. هل اقترب التطبيع العلني؟

ارتباك أميركي يعلّق 'النصر' السعودي: بايدن يتأخّر على ابن سلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زعيم الحركة الاسلامية في أذربيجان يبدأ اضرابا عن الطعام في المعتقل 'حتى الشهادة'

البرلمان العراقي يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

'بانتسير' تظهر مجدداً شرقي سوريا

التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة إلى أي مدى؟

لبنان ينتظر موافقة دولية لتنفيذ اتفاقيات تزويده بالكهرباء عبر سوريا