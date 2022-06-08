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المشاط: يجب أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني

المشاط: يجب أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشّاط انه لا بد أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف المعاناة وأن يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنودها والعمل على صرف المرتبات.

العالم – اليمن

وأضاف المشاط خلال استقباله المبعوث الأممي ان أعمال القرصنة وحجز دول العدوان لسفن المشتقات يرفع الغرامات، ما يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني. مؤكدا ضرورة وصول السفن إلى موانئ الحديدة دون ابتزاز وقرصنة وحجز ينافي بنود الهدنة الإنسانية وأن يلتزم تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل.

وأشار المشاط الى ان الإلغاء المتكرر للرحلات الجوية المقررة في بنود الهدنة الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي يشكل تنصلاً واضحاً من تحالف العدوان عن مقررات الهدنة.

المشاط أضاف ان الإلغاء المفاجئ للرحلات يحرم المواطنين من الاستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة. مؤكدا على ضرورة تحديد جدول للرحلات الجوية المقررة خلال فترة الهدنة بشكل كامل وانه لا يوجد أي مبررات لعدم القيام بذلك.

وأضاف ان هؤلاء يريدون أن تكتمل الهدنة وألا يحصل المواطن اليمني فيها على أي فائدة، ولا نخفف عنه أي عباء وهذا غير مقبول.

كما أكد ان معاناة موظفي الدولة مستمرة جراء توقف المرتبات فيما ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية ينهبها اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف.

الرئيس المشاط أكد أيضا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الطرف الآخر بتوريد كافة الموارد من الثروات النفطية والغازية والرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب المرتبات.

وأكد ان حكومة صنعاء حريصة على تخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات التي تسبب بها العدوان ومرتزقته.

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المشاط: يجب أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني

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