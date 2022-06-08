الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة

البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المائة في العام الجاري بعد ما قد أعلنت في يناير الماضي أن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة وهو ما سيكون أعلى من متوسط ​​النمو الاقتصاد العالمي في هذا العام.

العالم - إيران

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المائة معلنا أن الحرب في أوكرانيا والمشاكل الناجمة عن تفشي كورونا ادى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع نسبة النمو وارتفاع مستوى التضخم في العالم.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الجديد تحقيق نمو بنسبة 2.9 بالمائة للاقتصاد العالمي هذا العام ، بينما كان يتوقع في تقريره الصادر في يناير/ كانون الثاني أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.1 بالمائة.

ووفقًا للتقرير، سيستمر تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا ، وتراجع الاستثمار وتعطيل التجارة في عامي 2023 و 2024.

وتوقع التقرير زيادة لنمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في عام 2022 فيما توقع في يناير الماضي أن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة.

وأعلن البنك الدولي في تقريره: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪ عام 2022 بسبب كبح جماح كورونا وارتفاع أسعار النفط.

روابط ذات صلة

إزالة كامرتي الوكالة الدولية.. أول سطر في رسالة إيران الى عرّابي غروسي

سلامي: ايران ليس لديها اي أنشطة نووية سرية أو مواقع نووية غيرِ معلنة

دبلوماسي ايراني یکشف کیف ردت طهران على تقرير الوكالة الدولية

ايران: ليست لدينا اي نشاطات نووية سرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: موقفنا قوي في مفاوضات ترسيم الحدود

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-06-2022

إيران تؤيد اقتراح معالجة مخاطر الانتشار النووي الناتجة عن اتفاقية AUKUS

50 خرقا لتحالف العدوان في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية

الكوابيس في الستينات من العمر قد تكون تحذيرا عن مرض مزمن!

البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة