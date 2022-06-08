البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة

العالم - إيران

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المائة معلنا أن الحرب في أوكرانيا والمشاكل الناجمة عن تفشي كورونا ادى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع نسبة النمو وارتفاع مستوى التضخم في العالم.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الجديد تحقيق نمو بنسبة 2.9 بالمائة للاقتصاد العالمي هذا العام ، بينما كان يتوقع في تقريره الصادر في يناير/ كانون الثاني أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.1 بالمائة.

ووفقًا للتقرير، سيستمر تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا ، وتراجع الاستثمار وتعطيل التجارة في عامي 2023 و 2024.

وتوقع التقرير زيادة لنمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في عام 2022 فيما توقع في يناير الماضي أن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة.

وأعلن البنك الدولي في تقريره: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪ عام 2022 بسبب كبح جماح كورونا وارتفاع أسعار النفط.