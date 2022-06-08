الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاتلات العراقية تدك وكراً لـ'داعش' غربي العراق

المقاتلات العراقية تدك وكراً لـ'داعش' غربي العراق
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن قتل إرهابي والقاء القبض على خمسة آخرين، في محافظة الانبار غربي البلاد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهت ضربة اربكت العدو، بعد أن تمكنت من رصد مجموعة إرهابية خطرة جداً تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وجاءت العملية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن الوكر الذي كان فيه عناصر هذه المفرزة، اذ دكت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر".

وبينت، أنه "بعدها شرع طيران الجيش بتنفيذ عملية إنزال جوي لجهاز مُكافحة الإرهاب على المكان المستهدف وعثرت القوة على جثة إرهابي، فيما القت القبض على ارهابي جريح جراء الضربات الموجعة".

في غضون ذلك، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، وفق البيان، من "ملاحقة عجلة حمل بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات ، لكن هيهات ان يتمكنوا من الخلاص من قبضة رجالنا الشجعان في هذا الجهاز المهني الذي جلبوهم مطاطئين رؤوسهم بالخزي والعار، حيث كانت نتائج هذه العملية التي جاءت بمعلومات مؤكدة من فرسان وكالة الاستخبارات، قتل إرهابي والقاء القبض على خمسة آخرين".

واعتبرت الخلية، هذه العملية "من العمليات النوعية بكل المقاييس وتطور كبير في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية ووضع الخطط السريعة والدقيقة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في الانبار

بالوثائق.. قانون الأمن الغذائي في جدول الأعمال للبرلمان العراقي

البرلمان العراقي يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكوابيس في الستينات من العمر قد تكون تحذيرا عن مرض مزمن!

البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة

المغرب يدعو لتحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى قطب استراتيجي

شاهد بالفيديو.. خبير يكشف خفايا اعتقال زعيم الاتحاد الاسلامي الاذربيحاني

المشاط: يجب أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني

المقاتلات العراقية تدك وكراً لـ'داعش' غربي العراق