المقاتلات العراقية تدك وكراً لـ'داعش' غربي العراق

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهت ضربة اربكت العدو، بعد أن تمكنت من رصد مجموعة إرهابية خطرة جداً تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وجاءت العملية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن الوكر الذي كان فيه عناصر هذه المفرزة، اذ دكت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر".

وبينت، أنه "بعدها شرع طيران الجيش بتنفيذ عملية إنزال جوي لجهاز مُكافحة الإرهاب على المكان المستهدف وعثرت القوة على جثة إرهابي، فيما القت القبض على ارهابي جريح جراء الضربات الموجعة".

في غضون ذلك، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، وفق البيان، من "ملاحقة عجلة حمل بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات ، لكن هيهات ان يتمكنوا من الخلاص من قبضة رجالنا الشجعان في هذا الجهاز المهني الذي جلبوهم مطاطئين رؤوسهم بالخزي والعار، حيث كانت نتائج هذه العملية التي جاءت بمعلومات مؤكدة من فرسان وكالة الاستخبارات، قتل إرهابي والقاء القبض على خمسة آخرين".

واعتبرت الخلية، هذه العملية "من العمليات النوعية بكل المقاييس وتطور كبير في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية ووضع الخطط السريعة والدقيقة".