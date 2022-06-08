ميقاتي يدين تصريحات المسؤول الهندي المسيئة لنبي الإسلام (ص)

العالم_لبنان

وأشار ميقاتي الى أن هذه التصريحات المعادية للإسلام تشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية، وهي تندرج في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية.

وتابع: إننا على يقين ان الحكومة الهندية ستدين هذه التصريحات فورا.

بدوره أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن تصريحات المسؤولة الهندية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه مرفوضة ومردودة عليها، وهذا نوع من الإرهاب وممارسة التضليل بحق نبي الإسلام.

ولفت البيان الى أن مفتي الجمهورية أثار مع العديد من العلماء في لبنان والدول العربية والإسلامية خلال مشاركته في المؤتمر الديني في مصر، هذا الموضوع المدان والمستنكر من تطاول مشين ومرفوض يمس كل المسلمين في العالم، داعيا جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية في العالم إلى نبذ ومحاسبة كل من يتطاول على الإسلام ونبيه وآل بيته وأصحابه.