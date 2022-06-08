وزيرا خارجية إيران والهند يؤكدان على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

العالم - ايران

وواصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، اجتماعاته مع كبار المسؤولين الهنود وعقد جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بعد ظهر اليوم الأربعاء .

وجرى في هذا الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تهم البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء، إلى تكامل اقتصادات البلدين ووجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والهند ، مؤكدا ضرورة إعداد خارطة طريق لدفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الهند.

كما صرح وزير الخارجية الايراني في هذا الصدد: إن إعداد خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين يمكن أن ينظم العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ويحميها من تأثير العوامل المدمرة.

وكان تطوير التعاون الإقليمي وتركيز البلدين على السلام والاستقرار في أفغانستان من بين الموضوعات التي تناولها وزيرا الخارجية. وأكدا على ضرورة مساعدة أفغانستان في التغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الحالي ، واعتبروا تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان أهم وسيلة لإشراك جميع القبائل والفصائل الأفغانية في تقرير مصير بلادهم.

صرح وزير خارجية الهند، في معرض تأكيده على أهمية زيارة نظيره الايراني نيودلهي لمتابعة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين ، ضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على وجه السرعة وحشد الجهود الاقتصادية والتجارية والتعاون وتشكيل اللجان لمتابعة الامور .

كان الاهتمام بتحفيز التعاون في تطوير ميناء تشابهار وخطوط وممرات النقل الأخرى في المنطقة المشتركة جزءًا آخر من القضايا التي أثارها وزير الخارجية الهندي.

وشدد الوزيران في الختام على ضرورة استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات لإعداد خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين إيران والهند.