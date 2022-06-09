الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات مسلحة في أكثر من محور باقتحام مدينة نابلس فجر اليوم

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق حوار السودان لحل أزمة الانقلاب وسط غياب قوى المعارضة

اختطاف مسؤول الإمداد العسكري في ميليشيا الإمارات بمحافظة أبين

مزاعم "إسرائيلية" بوجود محادثات دبلوماسية مع تونس

قضية الحدود البحرية بلبنان وبطالة الامارات ترتفع لاستحواذ المستوطنين على الوظائف!

الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب 

مقاومون يطلقون النار على حاجز في نابلس ومواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم