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الصدر يبعث برسالة إلى نواب كتلته.. فما فحواها؟

الصدر يبعث برسالة إلى نواب كتلته.. فما فحواها؟
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

بعث زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، برسالة إلى نواب الكتلة الصدرية، بعد تمرير قانون "الدعم الطارئ" في البرلمان العراقي.

العالم-العراق

وكشف حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في تدوينة، عن فحوى رسالة الصدر إلى نواب كتلته، والتي جاء فيها:

"السلام عليكم.. لكم مني فائق الشكر والتقدير على اقرار قانوني (تجــريم التطــبيع) وقانون الامن الغذائي.. وانها لمواقف مشرفة لنا ولكم".

وصوت البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة، امس الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت بالإجماع في 26 مايو الماضي، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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