طهران تكشف: ارادوا نقل المفاوضات النووية خارج غرفة الحوار

العالم - إيران

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محمد قادري إلى أن الحدث الذي شهدناه اليوم بقطع الكاميرات الإضافية لوكالة الطاقة كان رداً صارماً وسريعاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التصدي للتوجه غير الصادق والمنحاز سياسيا لمدير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء حسن نوايا الجمهورية الإسلامية، والذي عرضه على مجلس الحكام والذي أتى في نفس الوقت الذي يطرح فيه اتفاق على قرار ضد إيران من الدول الأوروبية الثلاث وأميركا.

واوضح قادري أنه وخلال الأشهر الماضية تمت متابعة دور جديد للمفاوضات بين إيران و4+1، وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين يذهبون بجدول أعمال محدد ومبتن على مفاهيم الاتفاق، ما أوجد برنامجا نوعيا حتى يتمكن طرفان أن يتحدثا حوله ويتبادلا وجهات النظر.

واضاف قادري إلى أنه ومنذ البداية كانت هناك أساليب وسلوكيات غير دبلوماسية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي حاولت أن تغير اللعبة وتنقل المفاوضات إلى خارج غرفة الحوار، منوهاً أن: هذا كانت له أبعاد مختلفة، وأحد أضلاع هذه المؤامرة هو استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجديد وتكريس الضغوط على الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وخلص قادري إلى أن هذا قد حدث وظهر في وقت كانت الولايات المتحدة قد وصلت الى مرحلة أن تقدم ضماناً سياسياً على الاتفاق، وأضاف: من الطبيعي أن السيد بايدن وحكومته لا أرادة لهما ولا يتمكنا من اتخاذ القرار، وحدث ما حدث.

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