بعد نفاذ أوراقها.. امريكا تستنجد بالجانب التقني من خلال الوكالة الدولية

العالم - إيران

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار جواد الهنداوي إلى أن: إيران تدرك جيداً الضغوط السياسية والتقنية الجديدة التي دخلت بمصاحبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعتقد لن يكون هناك تصعيد أكثر من هذا التصعيد.

ولفت إلى أن دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليل على نفاذ الأوراق السياسية والدبلوماسية والعقوبات التي كانت ولا تزال في يد الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً: عجزت الولايات المتحدة الأميركية من تنفيذ أهدافها والتي هي تلبية للأهداف الصهيونية والإسرائيلية فلجأت إلى جانب التقني من خلال الوكالة الدولية.

وقال الهنداوي: هنالك في الوقت الحاضر تحالف رباعي بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وأميركا والدول الاوروبية والوكالة للأسف الشديد، والتي تتبع بشكل طوعي ولا وعيا السياسة الأميركية والمصالح الاسرائيلية.

وأضاف: أيضا هناك تصعيد في مجمل المنطقة، فهنالك تصعيد من الوكالة الدولي باتجاه الملف النووي الإيراني، خاصة أن رئيس الوكالة زار إسرائيل ومن ثم توجه إلى طهران ما يعني واقعاً أنه يحمل أجندات صهيونية ويلبي الطلبات الإسرائيلية.

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