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اكسيوس: عباس غاضب من نكث بايدن لوعوده

اكسيوس: عباس غاضب من نكث بايدن لوعوده
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان غاضباً ومحبطاً في أعقاب المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن.

العالم - فلسطين

وذكر الموقع الأمريكي، أن عباس كان محبط وغاضب من سياسة الولايات المتحدة بشأن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" وما يراه تخلف إدارة بايدن عن الوعود التي قدمتها له سرا وعلانية.

وقال الرئيس عباس لبلينكن، وفقا لمصدر مطلع على المكالمة بينهما للصحيفة: “انتهيت.. هذه هي النهاية”.

وأشار المصدر إلى أن عباس أبلغ بلينكن أيضا أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن الأوضاع قد تتجه إلى التصعيد.

وذكّر الرئيس الفلسطيني بلينكن، خلال المكالمة، بالوعود الأمريكية بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة ترامب.

ووفقا للموقع؛ تحاول إدارة بايدن التوصل إلى نتائج ملموسة مع الفلسطينيين قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط المقرر إجراؤها في منتصف يوليو من أجل طمأنتهم والتأكد من نجاح الزيارة.

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