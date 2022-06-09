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شاهد.. هكذا استردت ايران شحنة نفطها من القرصنة الامريكية

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعد اسبوعين على استيلاءَ اثينا على شحنة نفط إيراني من ناقلةٍ ترفعُ علمَ إيران قُبالةَ سواحل اليونان، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن محكمة يونانية ألغت حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة شحنة النفط الإيراني.

خاص بالعالم

وقال مصدر قانوني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضا على في قرار المحكمة الأصلي. وأضاف المصدر بان المحكمة قبلت دعوى نقض الحكم وسيكون من الصعب إلغاء حكم محكمة الاستئناف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو اليونانية ستطعن في الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في منطقة خالكيس.

الى ذلك اعلنت السفارة الايرانية في اليونان ان طهرن بناء على قرار محكمة الاستئناف ستسرد شحنة نفطها التي استولت عليها واشنطن، مؤكدة ان المشاورات بين طهران واثنيا ستتواصل حتى تحقيق كامل المطالب الايرانية.

وكانت ايران توعدت اليونان باجراءات عقابية ردا على ما اعتبرته عملية قرصنة. وبالفعل لم يتأخر الرد الايراني حيث بعد يوم واحد من القرصنة اليونانية اوقفت القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية سفينتين يونانيتين في مياه الخليج الفارسي بناء على حكم قضائي.

واوضحت ايران ان احتجاز السفينتين جاء لسببين الاول مخالفاتٍ قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية وثانيا ردا على احتجاز اليونان سفينة ايرانية بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا بجنوب البلاد.

اليونان التي سمحت بتسليم شحنة النفط الايراني الى واشنطن عبر حكم قضائي ستلغي القرار وستبدله بآخر بعد ما ايقنت بأن التهديدات والضغوط الغربية والاميركية لم تنجح في جعل ايران تتراجع عن موقفها، حيث باتت أثينا تأمل اليوم في الافراج عن سفينتين لها عبر تمهيد قضائي لذلك ونزولا عند رغبة طهران.

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شاهد.. هكذا استردت ايران شحنة نفطها من القرصنة الامريكية